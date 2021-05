Engelse fan aangehouden voor racistisch bejegenen van Rio Ferdinand

De 42-jarige Ferdinand, oud-verdediger van ManUnited, schreef op Twitter dat hij racistisch was bejegend. “Het is geweldig om de fans de afgelopen weken weer in de stadions te zien. Maar aan de Wolves-fan die zojuist het stadion is uitgezet omdat hij apengeluiden naar me maakte: je moet uit het voetbal verwijderd worden en opgevoed worden. Kom naar me toe en ik zal je leren te begrijpen hoe het voelt om racistisch bejegend te worden.”