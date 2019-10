Engels publiek keert zich massaal tegen VAR

In de verte kunt u Kevin de Bruyne zien juichen, ogenschijnlijk al een beetje vertwijfeld. Dit doelpunt zal eerst nog uitgebreid gecheckt worden door de VAR, drie minuten lang maar liefst, maar daarover straks meer.



Eerst nog even de foto zelf, bijna in de baan van de bal, een indraaiende voorzet van De Bruyne. Ook altijd mooi: het decor van de tribunes op de achtergrond, waardoor de actie automatisch meer sfeer en context krijgt.