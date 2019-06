Engeland wint troostfinale Nations League tegen Zwitserland na strafschoppenserie

De Engelse keeper van Everton eerder in de vijfde ronde van de strafschoppenserie zelf van elf meter gescoord. Engeland verloor vorig jaar bij het WK in Rusland in de strijd om het brons nog van België (0-2).



Engeland en Zwitserland kwamen in 120 minuten niet tot scoren in het Estádio D. Afonso Henriques in Guimarães, waar Oranje donderdagavond na verlenging nog met 3-1 wonnen van de Engelsen. In een wedstrijd me weinig spektakel leek Bournemouth-spits Callum Wilson kort na zijn invalbeurt de winnende goal te maken, maar zijn goal in de 84ste minuut werd terecht afgekeurd door de scheidsrechter (na bekijken van de beelden) nadat Wilson zelf de overtreding maakte. Daarmee kwam het dus aan op een verlenging, maar ook daarin werd niet gescoord.