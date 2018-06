Engeland wil Rode Duivels achterna naar knock-outfase

Engeland is vanmiddag in groep G van het WK gebrand op een snelle kwalificatie. De Britten verzekeren zich met een overwinning op het middelmatige Panama (aanvang: 14.00 uur) vroegtijdig van een plaats in de achtste finales. In deze poule leidt België met zes punten, uit twee duels, gevolgd door Engeland met drie punten. Panama en het vrijwel uitgeschakelde Tunesië staan nog op nul. Een gelijkspel of een Britse zege betekent dat België 100 procent zeker van de volgende ronde is.



Bondscoach Gareth Southgate van Engeland brengt mogelijk een gewijzigd basisteam binnen de lijnen. In een uitgelekt briefje met de vermeende opstelling bleek er geen plaats voor Raheem Sterling en Dele Alli. Marcus Rashford en Ruben Loftus-Cheek waren als vervangers opgeschreven. Southgate ontkende later dat het de juiste formatie zou zijn. Alli lijkt door een dijbeenblessure echter sowieso niet in actie te kunnen komen.