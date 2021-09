Engeland verliest met Roger Hunt (83) weer lid van ‘gouden’ WK-ploeg 1966

Ruim een week geleden ging Jimmy Greaves dood, de spits die met 266 treffers de topschutter aller tijden van Tottenham Hotspur is. Hunt maakte deel uit van het Engelse elftal dat op het WK van 1966 in eigen land de wereldtitel veroverde. De aanvaller van Liverpool deed op dat toernooi in alle wedstrijden van zijn land mee en maakte drie doelpunten. Zo besliste Hunt met twee goals het laatste groepsduel met Frankrijk (2-0).

Aanvalsduo

Hunt speelde tussen 1958 en 1970 voor Liverpool. Onder leiding van de beroemde manager Bill Shankly werd hij met de ‘Reds’ in 1964 en 1966 landskampioen. Liverpool won in 1965 ook de FA Cup. In 492 wedstrijden voor de rode brigade maakte Hunt 285 doelpunten, waarvan 244 in de competitie. Hij werd in 1992 door Ian Rush afgelost als topscorer aller tijden. Rush maakte 346 goals voor Liverpool, maar wat betreft competitietreffers wist hij Hunt niet te overtreffen.