Engeland lacht zich suf om komische act Harry Maguire

Gelukkig voor Maguire deed keeper David de Gea het nóg slechter dan hij. De kop ‘De Zwakste Schakel’ op de voorpagina van het sportkatern van The Times had zomaar op hem kunnen slaan, maar ging over de blunderende Spaanse keeper. In The Sun kreeg de verdediger een ‘2' voor de moeite. De Gea een ‘1'. De Britse kranten lieten Maguire, invloedrijk bij het Engelse nationale team, verder met rust.



Op sociale media toonden weinigen medelijden met hem. Maguire werd vergeleken met Mr Bean en circusclowns. Zijn torenhoge transfersom zorgde voor de meeste hilariteit. Vooral in Liverpool maakten mensen zich hierover vrolijk. ,,Wat bezielde Manchester United om meer voor deze klungel te betalen dan voor Virgil van Dijk?”, luidde de strekking. En iedereen wilde weten wat Roy Keane over hem te zeggen had.