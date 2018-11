Engeland en Kroatië van WK-sensatie tot degradatiekandidaat

Vernieuwd Duitsland aast op eerherstel

9:07 Het jaar 2018 gaat voor het Duitse voetbalelftal als mislukt de boeken in. Als titelverdediger strandde de ploeg van bondscoach Joachim Löw op het WK in de groepsfase en in de Nations League is degradatie uit de A-divisie al een feit voorafgaand aan de laatste wedstrijd tegen het Nederlands elftal. Met een vernieuwd elftal hoopt Löw het jaar in Gelsenkirchen toch nog enigszins positief af te sluiten.