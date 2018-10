Engeland en Kroatië stellen teleur in spookdecor

Kroatië, dat Engeland in de halve finale van de wereldtitelstrijd had verslagen, was bij zijn eerste optreden in de Nations League weggespeeld door Spanje (6-0).



Harry Kane was in de 51ste minuut dicht bij de openingstreffer. De Engelse aanvoerder, topschutter van het WK, kopte na een voorzet van Jordan Henderson tegen de onderkant van de lat. Even later was ook Raheem Sterling gevaarlijk, maar hij stuitte op doelman Dominik Livakovic.



Ook Engeland had zijn eerste duel in de Nations League verloren van Spanje, zij het 'slechts' met 2-1.