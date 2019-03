En opeens vinden de Duitsers zichzelf waardeloos

Door Leon ten Voorde



Het is nog maar een half jaar geleden dat heel wat Nederlandse voetballiefhebbers op hun strandbedje op vakantie het boek ‘De val van Oranje’, van Pieter Zwart tot zich namen. In dat schrijven werd er genadeloos afgerekend met de traditionele Hollandse voetbalcultuur. Gechargeerd gesteld: als we ooit nog wilden meetellen in de wereld van de grote jongens, dan moest zo’n beetje alles op de schop. Zo’n soortgelijk boek is er sinds kort ook in Duitsland op de markt, alleen wordt daarin de totale ineenstorting van het Duitse voetbal beschreven. Het leed van ons heeft zich als het ware verplaatst naar het oosten, alsof de storm vrij spel heeft en nu iets verderop huishoudt.