En dat is 39! Dani Alves stelt indrukwekkend record scherper

Lefevere: Mathieu een superfeno­meen, maar niet iedereen moet gaan crossen

11:39 Patrick Lefevere is zeer onder de indruk van de overwinning van Mathieu van der Poel in de Amstel Gold Race, maar waakt ervoor om het veldrijden te zien als basis voor topprestaties op de weg. ,,Mathieu is een superfenomeen maar we moeten nu niet opeens gaan overdrijven en iedereen in de winter laten crossen”, zei de manager van Deceuninck - Quick-Step tegen Het Nieuwsblad.