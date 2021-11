Emotionele Neymar brengt na 400ste doelpunt mooi eerbetoon aan overleden zangeres

Mendonça, een 26-jarige Braziliaanse zangeres, kwam vrijdag om het leven bij een vliegtuigcrash. Heel Brazilië is in schok door het noodlottige ongeval. Op social media liet ook Neymar niet snel na het ongeluk van zich horen. ,,Ik kan het niet geloven, ik weiger", schreef hij. Een dag later moest hij al in actie komen met PSG tegen Bordeaux.



Nadat hij in de 26ste minuut de 0-1 tegen de touwen schoot, rende de Braziliaan naar de camera om een ondershirt te tonen met daarop de tekst ‘Ik zal altijd een fan van je zijn, rust in vrede MM', verwijzend naar de initialen van de zangeres. Het was voor Neymar overigens zijn 400ste doelpunt uit zijn carrière.