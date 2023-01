Emotionele Michael van Gerwen verliest legendarische WK-finale van Michael Smith: ‘Héél ziek van’

,,Ik heb kansen gemist. In de tweede, in de zevende en in de negende set. En als ik het niet afmaak, dan doet hij het. Ik kan deze nederlaag mezelf verwijten en ik moet deze klap op m’n kin incasseren als een man”, treurde Van Gerwen na afloop van de verloren WK-finale, die nauwelijks zijn tranen kon bedwingen. ,,De dubbels hebben me de das omgedaan. Ik heb een fantastisch toernooi gespeeld, maar in de finale heb ik mezelf tekort gedaan. Ik ben hier héél ziek van. Dit is een heel pijnlijke”, zei hij bij Viaplay.

Ook Smith was vol emoties, maar dan van euforie: ,,Ik had het gevoel dat ik het niet verdiende. Maar ik pakte de kansen die ik aangeboden kreeg na missers van mijn tegenstander”, aldus de Engelsman, die vooraf niet de favoriet was tegen de ogenschijnlijk ongenaakbare Nederlander.

Het was ook niet zo vreemd dat de bookmakers Michael van Gerwen voorafgaand aan de WK-finale als groot favoriet beschouwden tegen Michael Smith. Het moyenne van de Nederlander in zijn voorgaande partijen was aanmerkelijk beter dan dat van de Engelsman (104.63 tegen 97.64) en ook bij het uitgooien had Mighty Mike zich beter getoond (45% tegen 42%).

Maar in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst, besefte ook Van Gerwen terdege. Hij omschreef Smith voor het toernooi al als een van de grootste gevaren. En waar andere toppers als James Wade, Peter Wright, Luke Humphries en Gerwyn Price een voor een het loodje legden, bleven de Michaels zonder al te veel problemen overeind. Van Gerwen moest diep gaan om de ontketende Oostenrijker Mensur Suljovic van zich af te houden in de vierde ronde, Smith moest in de kwartfinale alle zeilen bijzetten om landgenoot Stephen Bunting terug te wijzen.

Beste leg ooit

In de finale miste van Gerwen zijn eerste zeven pogingen op een dubbel, maar vervolgens drukte hij het gaspedaal flink in en won de eerste set direct ‘tegen de darts in’. En dan, in de derde leg van de tweede set, volgde een ongeëvenaarde uitspatting, de beste leg in de dartsgeschiedenis. Beide Michaels gooiden acht perfecte darts, waarna Van Gerwen de negende net niet in de dubbel 12 gooide voor een perfect leg. Smith deed dat vervolgens wel en de eerste negendarter tijdens dit WK was daarmee een feit. Toen Van Gerwen vervolgens twee kansen op een rebreak liet liggen, was ook hij een ‘eigen’ set kwijt: 1-1.

Smith kwam vervolgens op voorsprong (2-1 in sets), vooral omdat Van Gerwen de dubbels maar moeizaam kon vinden (23%, tegen 47% voor zijn tegenstander. Het bleef ooh’s en aah’s regenen in Alexandra Palace. Bijvoorbeeld toen Van Gerwen onder druk 90 uitgooide via single 18, double 18 en double 18 en zo een break voorkwam in leg één van set vier, die MVG probleemloos binnenhengelde: 2-2.

Smith stond nog wel voor qua moyenne (106.31 - 103.88) en uitgooipercentage (41% - 30%), maar Van Gerwen verkleinde het verschil. En toen het in de vijfde set voor het eerst op een beslissende leg aankwam, sloeg hij keihard toe: 2-3. Maar het was nog lang niet beslist. Eén triple per beurt en je liep het gevaar dat de ander er vandoor ging, zo hoogstaand was deze wedstrijd. En zo kwam Smith op 3-3.

Dure missers

Twee pijlen miste Van Gerwen om opnieuw op voorsprong te komen in sets en dat kwam hem duur te staan, heel duur. Smith boog 0-2 in legs om naar 3-2 en dus 4-3 in sets. Pijnlijk voor de Nederlander, die vervolgens ook zijn ‘eigen’ achtste set inleverde: 5-3. Scorend deden ze nauwelijks voor elkaar onder, met uitgooien maakte Smith het verschil: 50% - 37%.

Van Gerwen leek mentaal gebroken, want in de negende set zaten zijn pijlen verder van de triple 20 dan daarvoor. En Smith bleef de hoge scores maar in het bord rammen. Hoofdschuddend moet hij toestaan dat Smith op 6-3 voorkwam in sets en er dus nog maar eentje nodig had voor zijn eerste wereldtitel. Het moyenne van Van Gerwen zakte zelfs tot onder de honderd, terwijl hij dit toernooi al zijn partijen met een hoger gemiddeld afsloot. Nog een bewijs van de instorting. Of zou hij zich toch nog een keer kunnen herpakken? Het antwoord was: nee.

‘Coming home’

Na vijf jaar (Rob Cross, 2018) heeft Engeland de wereldtitel weer in eigen huis. ‘Darts is coming home’, zongen de Engelse dartsfans in Alexandra Palace tegen het eind van de wedstrijd. Het werd 2-2 in de negende set, waarbij Van Gerwen mocht beginnen aan de vijfde leg. In de wetenschap dat hij ‘m moest winnen om zijn hoop op z’n vierde wereldtitel intact te houden. Kon hij de druk aan? De eerste pijl om de leg en de set binnen te halen ging mis, de tweede, de derde... maar de vierde was dan toch raak en de achterstand teruggebracht tot 4-6.

Maar de berg was nog altijd hoog voor de Vlijmenaar, die om te beginnen set elf moest afpakken van Smith. En: Bam! Meteen de eerste leg plaatste hij al een break. Maar in de vierde leg ging het toch weer mis. Van Gerwen kreeg één kans om de leg en de set binnen te halen door dubbel bull te gooien, maar dat mislukte net. Smith brak terug en mocht de vijfde leg beginnen.

Met 180 begon hij die perfect en hij liet het niet meer glippen. Michael Smith is de nieuwe wereldkampioen. Michael van Gerwen kan zijn terugkeer op hoog niveau na zijn handoperatie niet bekronen met het allerhoogste. Nóg niet.

