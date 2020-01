Emotionele Jetro Willems laat van zich horen: ‘Ik kom sterker terug’

De 25-jarige verdediger liep zaterdag in de met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen Chelsea een zware knieblessure op en is tot zijn verdriet voor de rest van het seizoen uitgeschakeld. ,,Terwijl ik dit tik, zijn mijn ogen vol tranen’’, begint Willem zijn betoog. ,,Ik bid voor elke wedstrijd en vraag God om iedereen de wedstrijd gezond te laten eindigden, of we nu winnen of verliezen.’’

Lees ook Einde seizoen Willems door afgescheurde kruisband Lees meer

,,Zoals jullie gehoord zullen hebben, was de wedstrijd tegen Chelsea mijn laatste wedstrijd van dit seizoen’’, vervolgt hij. ,,Ik had op alle fronten een ongelooflijk, mooi, leuk en vooral een goed halfjaar en ik wil iedereen die daarbij betrokken was daarvoor bedanken. Het was fantastisch om voor NUFC te spelen! Ik zal sterker terugkomen!’’

Willems kwam afgelopen zomer over van Eintracht Frankfurt en had in de Premier zijn draai gevonden. ,,Ik geloof in het plan dat ik met God heb gemaakt en het pad dat we hebben gekozen, ik beloof plechtig dat ik er alles zal doen om ervoor te zorgen dat het niet mijn laatste wedstrijd voor NUFC zal zijn.’’