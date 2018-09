Emotionele Ferguson voor het eerst sinds hersenbloeding terug op Old Trafford

De legendarische oud-trainer van United zit op de tribune voor het duel van zijn club met Wolverhampton Wanderers. ,,Het is overduidelijk een lange reis, maar ik maak stappen. Ik doe wat mijn zoon en mijn artsen mij vertellen."



,,Ik ben een beetje nerveus, misschien een beetje gespannen, omdat de laatste wedstrijd die ik zag tegen Arsenal was in april. Het is goed om weer terug te zijn in het stadion. Het zal een emotioneel moment zijn als de wedstrijd begint."



De 76-jarige Schot zal voor de wedstrijd begint in het zonnetje worden gezet. Manchester United roept supporters dan ook op om eerder naar het stadion te komen.