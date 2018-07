Emmen wil Henk Veerman, Liverpool hoopt op Shaqiri

Liverpool wil WK-deelnemer Shaqiri halen

Liverpool zou volgens The Telegraph in onderhandeling zijn met Stoke City over een transfer van de Zwitserse vleugelspeler Xherdan Shaqiri. De kleine Zwitser speelde een sterk WK en dat heeft de ogen van de Engelse topclub geopend. The Telegraph meldt verder dat Stoke zo'n 15 miljoen euro wil hebben van Liverpool.



Shaqiri kwam eerder uit voor FC Basel, Bayern München en Internationale.