Emery: Xhaka moet zijn excuses aanbieden aan fans Arsenal

Emery: ,,Het is niet gemakkelijk voor hem en voor de ploeg. Granit zit erdoorheen, hij is teleurgesteld en verdrietig. Hij wil de ploeg het liefst met van alles helpen, maar hij weet ook dat hij met zijn gedrag naar de fans fout zat. Hij voelt dat diep van binnen. Ik en mijn staf vinden ook dat hij zijn excuses moet aanbieden. We maken allemaal fouten, dan moet je je verontschuldigingen aanbieden en dat hebben we hem ook geadviseerd.”



Emery weet nog niet of Xhaka aanvoerder blijft. ,,Ik ben daar nog niet over uit en wil daar niet over speculeren.”