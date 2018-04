Emery bezig aan laatste maanden bij PSG

Rus in kwartfina­le in Istanbul uitgescha­keld door Sakkari

13:36 Tennisster Arantxa Rus is uitgeschakeld op het toernooi van Istanbul. Ze verloor in de Turkse stad in de kwartfinale van Maria Sakkari. De Griekse nummer 48 van de wereld besliste de partij in twee sets: 6-3, 7-6 (6).