Emanuelson tot medio 2020 bij FC Utrecht

Hij speelde tot dusver 40 officiële wedstrijden voor FC Utrecht. Ook de afgelopen twee wedstrijden tegen PSV en PEC Zwolle begon de middenvelder in de basiself bij de club, daar waar hij vorig jaar vaak Yassin Ayoub voor zich moest dulden.



Emanuelson werd ruim een jaar geleden vastgelegd door FC Utrecht. Hij speelde eerder voor Sheffield Wednesday, Hellas Verona, Atalanta Bergamo, AS Roma, Fulham en AC Milan. In Nederland kwam de zeventienvoudig international voor Ajax uit.



,,Met zijn ervaring speelt Urby een belangrijke rol in de selectie'', liet directeur voetbalzaken Jordy Zuidam weten. ,,Urby is een speler, die met zijn voetballend vermogen extra kwaliteit aan de selectie toevoegt. Dat wij al in dit stadium van deze jaargang zijn contract hebben verlengd, schept duidelijkheid en rust voor zowel de speler als de club en dat is bijzonder prettig.''