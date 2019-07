Eltingh verlengt en krijgt dubbelrol KNLTB

Frenkie de Jong kan in Bilbao debuut maken voor Barça in La Liga

15:07 Frenkie de Jong kan op 18 augustus in Bilbao zijn officiële debuut maken voor FC Barcelona. De Catalanen, die de middenvelder voor 75 miljoen euro overnamen voor Ajax, beginnen het nieuwe seizoen in La Liga met een uitwedstrijd tegen Athletic Club in San Mames, bleek vandaag bij de onthulling van het competitieprogramma.