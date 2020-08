Eljero Elia tekent voor twee seizoenen bij FC Utrecht

In Nederland geraakte FC Utrecht geleidelijk op pole position. Ook ADO Den Haag, FC Twente en FC Groningen probeerden de dertigvoudig international te verleiden. Elia wil nog wel een keer vlammen in de eredivisie en ziet FC Utrecht als een geschikt podium daarvoor. De club beloofde daarbij nog meer gerichte, kwalitatieve versterkingen voor het elftal. Bovendien laat Elia een huis bouwen op een halfuur van het stadion van de Domstedelingen.



,,Eljero is een speler die in heel Europa zijn sporen heeft verdiend”, zegt technisch directeur Jordy Zuidam van FC Utrecht. ,,Hij heeft prijzen gepakt in Nederland, Turkije en Italië en wil nu graag succesvol zijn als speler van FC Utrecht. Eljero speelt attractief, aanvallend, met branie en koppelt dynamiek en acties aan rendement in de vorm van doelpunten en assists”, vat Zuidam samen. “We zijn er blij mee en trots op dat we Eljero voor twee seizoenen aan ons hebben verbonden.”