Elia helpt Basaksehir aan overwinning

zondag 2E Cluzona voor niets naar Tilburg op eerste paasdag: 'Geen scheidsrechter aanwezig, heel vervelend'

18:00 Voor Cluzona was het een aparte eerste paasdag. De ploeg uit Wouw was afgereisd naar Tilburg voor een treffen met koploper Sarto, maar na de warming-up bleek dat er geen scheidsrechter aanwezig was. Het duel werd afgelast.