Elia belangrijk voor Basaksehir op verhit avondje in Istanboel

Riad Bajic scoorde op aangeven van Elia voor de favoriet, dat in de extra tijd echter doelman Volkan Babacan de bal ongelukkig over zijn eigen doellijn zag werken.



Al vanaf de 39ste minuut speelde Basaksehir met een man minder. Márcio Mossoró werd met twee keer geel uit het veld gestuurd. Na de gelijkmaker kreeg Arda Turan in de 95ste minuut direct rood. Vier andere spelers van de thuisclub kregen geel. Bij de tegenstander kreeg niemand een vermaning.



Galatasaray kan weer uitlopen als het dit weekeinde één of meer punten haalt tegen Akhisarspor.



Elia werd in de 77ste minuut vervangen.