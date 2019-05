El Ghazi leidt Aston Villa naar Premier League, Roos de schlemiel

Djokovic overtui­gend door naar tweede ronde op Roland Garros

18:10 Novak Djokovic heeft zich moeiteloos door zijn eerste partij op Roland Garros gewerkt. De Servische tennisser, de nummer één van de wereld die ook als eerste is geplaatst in het Franse Open op het gravel van Parijs, rekende in drie sets af met de Pool Hubert Hurkacz: 6-4, 6-2, 6-2.