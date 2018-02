EL: Dost flikt het weer, De Vrij en Lazio halen uit, Napoli uitgeschakeld

De Portugezen kenden een gemakkelijke avond na de 3-1 in het eerste duel. Zeker nadat Bas Dost de thuisploeg op een 1-0 voorsprong had gezegd, was de zege bijna veilig. Dost beleeft opnieuw een succesvol seizoen bij zijn club. In de competitie was de lange spits al goed voor twintig doelpunten. Marin Tomasov deed nog wat terug, maar Bruno Fernandes maakte met twee goals aan alle illusie een einde. Ook al deed Patrick Twumasi nog wat terug. In extra tijd scoorde Dmitri Shomko nog de gelijkmaker.