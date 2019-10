El Clásico verschoven naar december

Door de aanhoudende onlusten in Catalonië, met Barcelona als hoofdstad, vanwege de veroordeling tot celstraffen van negen proseparatistische leiders is El Clásico nu verplaatst naar woensdagavond 18 december.



La Liga, de Spaanse voetbalcompetitie, diende woensdag een verzoek in om het tweeluik tussen Barcelona en Real Madrid om te draaien. Op 26 oktober zou het duel dan in Madrid plaatsvinden en op 1 maart in Barcelona. De RFEF vond dat echter geen goed idee en koos voor uitstel, in de hoop dat over twee maanden de rust in Catalonië is teruggekeerd. Ook Barcelona en Real Madrid zagen een ruil van de onderlinge wedstrijden niet zitten.