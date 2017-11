El Clásico op zaterdagmiddag voor kerst

De overkoepelende LaLiga maakte vandaag de dagen bekend waarover de zeventiende speeldag is uitgesmeerd. Op kerstavond wordt er in Spanje, in tegenstelling tot in Nederland, niet gevoetbald.



Met het vroege aanvangstijdstip zal El Clásico behalve in Europa zowel in Zuid-Amerika (vroeg) als in het verre oosten ('s avonds) veel tv-kijkers trekken. Real Madrid komt de week ervoor niet in actie in de competitie. De ploeg van coach Zinedine Zidane speelt op 16 december nog op het WK voor clubteams, dat in de Verenigde Arabische Emiraten wordt gehouden. Meteen na terugkeer begint de voorbereiding op het immer beladen duel met Barcelona.