Eintracht zorgt voor stunt, Arsenal, Chelsea en Valencia simpel door

Benfica was de grootste verliezer in de kwartfinales. De Portugese ploeg ging met 2-0 onderuit bij Eintracht Frankfurt. Na de nederlaag van vorige week (4-2) was dat voor de Duitse club, met Jonathan de Guzman op de bank en Jetro Willems als zeer late invaller, precies voldoende voor een plek bij de laatste vier.



Napoli bleek ook op eigen veld niet opgewassen tegen Arsenal (0-1). In Londen zegevierde de Engelse club al met 2-0. Valencia was met 2-0 opnieuw te sterk voor Villarreal, dat het eerste Spaanse onderonsje ook al had verloren (1-3). Chelsea won ook de tweede wedstrijd tegen Slavia Praag. Na 0-1 in Tsjechië eindigde de return in Londen in 4-3.



In de halve finales (2 en 9 mei) speelt Arsenal tegen Valencia en Eintracht Frankfurt tegen Chelsea.