Eintracht-speler die trainer omver duwde voor zeven weken geschorst

Hij mag daardoor pas na 29 december weer in actie komen. Frankfurt kondigt aan in beroep te gaan tegen de zware straf. Naast de schorsing krijgt Abraham een boete van 25.000 euro van de Duitse voetbalbond. Ook de club bestrafte hem. De aanvoerder moet 35.000 euro betalen en dat bedrag gaat naar een goed doel.



Abraham kreeg voor dat incident al de rode kaart voorgehouden, maar zijn straf is enkele dagen later pas bekend. Vanwege het opstootje dat volgde kon ook Vincenzo Grifo van Freiburg vertrekken. Hij mag drie wedstrijden toekijken.