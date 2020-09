Eintracht Frankfurt laat Dost niet zomaar gaan

Titelverde­di­ger Toronto dwingt zevende duel af

7:42 Toronto Raptors heeft uitschakeling in de play-offs van de NBA voorkomen. De titelverdediger uit Canada won gisteravond in de halve finales van de Eastern Conference, na twee verlengingen, met 125-122 van Boston Celtics. In de best-of-seven serie is de stand nu weer gelijk: 3-3.