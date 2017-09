Eindelijk raak voor Wozniacki in zevende finale van 2017

Overwinning Eerherstel voor NAC met magistrale 0-2 zege op Feyenoord

23 september Drie dagen na het bekerechec bij Achilles'29 verlaat NAC op een historische avond juichend de Rotterdamse Kuip. Een treffer van Giovanni Korte voor rust en een late treffer van invaller Thomas Enevoldsen waren voldoende om landskampioen Feyenoord in eigen huis te vloeren: 0-2. Na rust pas wist de ploeg van Giovanni van Bronckhorst het veldoverwicht om te zetten in kansen. Kramer en Amrabat waren dicht bij de gelijkmaker, maar toen zelfs ook een strafschop niet besteed was aan Kramer lag de weg naar een Bredase zege wagenwijd open. Uiteindelijk loodste Feyenoord-doelman de gasten definitief dat pad op. Na zijn blunder was het voor Enevoldsen kinderspel om de 0-2 binnen te schuiven. Het eerste half uur was er eigenlijk maar één ploeg aan de bal. Op een voor het legioen veelbelovende eerste hoekschop na 44 seconden voetballen na kon Feyenoord haar overwicht echter geen moment omzetten in doelgevaarlijke daden. Een kopbal van Jan Arie van der Heijden (uit een corner) scheerde de lat. Bij de enige scherpe dieptepass van de Rotterdammers (op El Ahmadi) lag NAC-doelman Mark Birighitti in de weg. Veel dreigender was het 'offensief' van Feyenoord niet.