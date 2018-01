Eindelijk echt rond: Barkley van Everton naar Chelsea

De 22-voudig international zou eigenlijk afgelopen zomer al naar Chelsea gaan, maar een zware hamstringblessure stond een transfer toen in de weg. Barkley wilde eerst volledig herstellen en daarna een keuze maken over zijn toekomst. Het was al duidelijk dat de middenvelder zijn aflopende contract bij Everton niet wilde verlengen.



Barkley doorliep de jeugdopleiding van de 'Toffees' en debuteerde als zeventienjarige in de hoofdmacht van Everton. Hij speelde bijna 180 wedstrijden voor de blauwe brigade uit Liverpool, waarin hij 27 doelpunten maakte. ,,Ongelooflijk dat ik bij een club als Chelsea een nieuwe start mag maken'', zei Barkley. ,,Ik kijk ernaar uit.''