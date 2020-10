Einde transfertermijn nadert: moet de Nederlandse top zich nog zorgen maken?

De laatste week van de transferperiode is in volle gang en er gaan ongetwijfeld nog transfers aankomen. Ook de selecties van de topclubs in Nederland zouden er volgende week nog anders uit kunnen zien.

Ajax

Sean Klaiber is vandaag gepresenteerd bij Ajax en ook de terugkeer van Davy Klaassen is niet ver weg meer. Toch zouden uitgaande transfers van Nicolás Tagliafico of André Onana een veel grotere impact op Ajax hebben. De naam van de Argentijnse linksback werd genoemd bij Chelsea en Atlético Madrid, maar zover kwam het niet. Toch is een vertrek niet uitgesloten.



Gisteravond kwam Sky Sports met het bericht dat Manchester City mogelijk interesse heeft in de Ajacied. Bij een vertrek van oud-PSV’er Oleksander Zintsjenko komende dagen zou de ploeg van Pep Guardiola doorschakelen naar Tagliafico. Zintsjenko is volgens El Mundo Deportivo aangeboden bij FC Barcelona. Of Ronald Koeman ook interesse heeft is niet bekend.

Volledig scherm Dusan Tadic en Nicolas Tagliafico. © Foto: SCS/Sander Chamid

André Onana kon voor de camera's van FOX Sports nog niet beloven in Amsterdam te blijven. Maar de beroemde keeperscarrousel is deze zomer nooit opgang gekomen. Mocht er verrassend genoeg deze week nog een keeper ergens vertrekken dan zou Onana in beeld kunnen komen bij de Europese top.

AZ

Spits Jesper Karlsson kwam een paar weken geleden over van het Zweedse Elfsborg voor zo'n 2,5 miljoen euro, maar ook in Alkmaar zijn de ogen vooral gericht op uitgaande transfers. De goede prestaties van de Alkmaarders vorig seizoen zijn ook in de Premier League opgevallen.

Volledig scherm AZ spelers juichen. © BSR Agency

Oussama Idrissi staat in de belangstelling van Wolverhampton Wanderers. Volgens verschillende Engelse en Spaanse media hebben de Britten al een bod van ongeveer zestien miljoen euro neergelegd in Alkmaar. Of dat genoeg zou zijn, is nog niet bekend. Ook Sevilla en Napoli zouden achter de Marokaans international aanzitten.

Nog groter zou het verlies van aanvoerder en boegbeeld Teun Koopmeiners zijn voor AZ. Het gepromoveerde Leeds United zou vergaande interesse hebben in de middenvelder die ook als verdediger uit de voeten kan. Naast Leeds schijnen ook Fulham en Olympique Lyon interesse te hebben. AZ verlangt ongeveer vijftien miljoen euro voor Koopmeiners.

Feyenoord en PSV

Bij de andere helft van de Nederlandse top vier zijn de meeste transfers al achter de rug. Toch is bij Feyenoord een vertrek van Steven Berghuis nog altijd niet ondenkbaar. De buitenspeler kan voor zo'n acht miljoen euro weg uit de Kuip. Een vertrek van Berghuis zou een enorme streep door de rekening zijn van Feyenoord, maar volgens technisch directeur Frank Arnesen heeft nog geen club zich in Rotterdam gemeld.

De laatste aanwinst van PSV is middenvelder Ibrahim Sangaré. Mogelijk volgt er nog een verdedigende versterking en komt er nog een spits als vervanger voor de geblesseerde Maxi Romero.

Buitenland?

Barcelona hoopt Ousmane Dembélé te slijten aan Manchester United, maar de Engelsen willen de Fransman alleen huren. Dembélé lijkt vooral in Spanje te willen blijven. Het talent van de buitenspeler wordt door niemand in Catalonië in twijfel getrokken, maar zijn gebrek aan discipline zorgt voor problemen in Camp Nou. De club moet nog spelers verkopen om bijvoorbeeld Memphis Depay aan de selectie toe te voegen. L’Équipe meldde afgelopen week dat de Depay’s werkgever met slechts 12.5 miljoen euro genoegen neemt door acute financiële problemen.