Einde loopbaan Rafael Nadal nadert na nieuwe klap: ‘Het gaat goed met me, maar ik ben verdrietig’

Vragenvuur voor Arne Slot over toekomst, maar Feyenoord-trai­ner geeft niks weg: 'Saai hè'

Arne Slot staat op de lijst om de nieuwe manager van Tottenham Hotspur te worden. En er zijn meer clubs die de succestrainer van Feyenoord volgen. De trainer gaat niet in op vragen of hij in Rotterdam blijft of niet.