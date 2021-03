Einde aan tijdperk: Weltmeister Joachim Löw vertrekt bij de Mannschaft

Met het naderende vertrek van de bondscoach, die zijn land in 2014 aan de wereldtitel hielp, komt een einde aan een tijdperk dat liefst 17 jaar duurde. Löw zat sinds 2004 op de bank bij de nationale ploeg. Eerst nog als assistent van Jürgen Klinsmann, de man van wie hij na het WK van 2006 in eigen land het stokje overnam.

,,Ik zet deze stap heel bewust, vol trots en enorme dankbaarheid, maar blijf tegelijkertijd erg gemotiveerd als het gaat om het komende EK,’’ zegt Löw in een eerste reactie op de website van de Duitse voetbalbond DFB. ,,Trots, want het is iets heel bijzonders en een eer om me voor mijn land in te zetten. En omdat ik al bijna 17 jaar met de beste voetballers van het land kan werken en hen kan ondersteunen in hun ontwikkeling.‘’

Pieken en dalen

Onder Löw beleefde Duitsland hoge pieken en diepe dalen. ,,We zijn verbonden met grote triomfen en pijnlijke nederlagen, maar vooral met veel prachtige en magische momenten - niet alleen het winnen van het WK 2014 in Brazilië. Ik ben en blijf de DFB dankbaar dat ze mij en het team altijd een ideale werkomgeving heeft geboden.‘’

Twee jaar na zijn aanstelling haalde Löw de EK-finale, die in 2008 van Spanje met 1-0 werd verloren. De oud-speler van onder meer SC Freiburg beleefde zijn hoogtepunt in 2014 in Brazilië, het land dat hij in halve finale van het WK op een historische 1-7 nederlaag trakteerde. In de finale zette Löw en zijn team de kroon op het werk. Door een goal van Mario Götze, inmiddels PSV’er, werd het Argentinië van Lionel Messi met 1-0 geklopt.

Met Duitsland won Löw in 2017 ook nog de Confederations Cup. Het bleek geen opmaat voor meer succes. Als één van de grote favorieten ging Duitsland op het WK van 2018 pijnlijk onderuit. De Mannschaft werd al in de groepsfase uitgeschakeld.

Kritiek

Het leidde in Duitsland tot felle kritiek op de bondscoach, die na een uitgebreide evaluatie uiteindelijk toch mocht blijven zitten. Ook nadat hij later dat jaar met Duitsland in een poule met Nederland en Frankrijk degradeerde uit League A van de Nations League.

Het herstel volgde in de kwalificatie voor het EK, waarvoor Duitsland zich als groepswinnaar voor Nederland betrekkelijk eenvoudig plaatste. Dat toernooi wordt komende zomer het laatste kunstje van Löw. ,,Voor het komende EK voel ik nog steeds de onvoorwaardelijke wil en ook veel energie en ambitie‘’, zegt de bondscoach. ,,Ik zal mijn best doen om onze fans blij en succesvol te zijn op dit toernooi. Ik weet ook dat dit voor het hele team geldt.’’

