Einde aan recordreeks overwinningen Cleveland Indians

Cleveland leed in eigen huis een zeldzame nederlaag met 3-4, na een 3-1 voorsprong te hebben verspeeld. De 22 opeenvolgende overwinningen waren een naoorlogs record in de Major League Baseball. Alleen in 1916 slaagden de New York Giants erin om 26 wedstrijden achtereen ongeslagen te blijven. Die reeks overwinningen werd toen wel onderbroken door een gelijkspel, iets dat tegenwoordig niet meer mogelijk is in het Amerikaanse honkbal.