Ein-de-lijk weer een hoofdprijs voor Michael van Gerwen met eindzege Premier League Darts

Met videoHij kon nauwelijks nog ‘Mighty Mike’ of ‘Groene sloopkogel’ genoemd worden na ruim anderhalf jaar zonder hoofdprijs. Daarom hunkerde de 33-jarige Vlijmenaar zo hevig naar een major-titel. In Berlijn was het ein-de-lijk raak, bij de play-offs van de Premier League. Het werd 11-10 voor Van Gerwen nadat een beslissende leg tegen Joe Cullen nodig was.

De verbetenheid straalde al van het gezicht van MVG af in de halve finale tegen James Wade. De Engelsman was afgelopen zaterdag nog met 10-4 te sterk bij de Nordic Darts Masters, maar dat liet Van Gerwen niet nog een keer gebeuren. Het werd in de Mercedes-Benz Arena in Berlijn weer 10-4, maar nu voor hém.

Even eerder had hij gezien dat de regerend Premier League-kampioen Jonny Clayton verrassend werd geëlimineerd door Joe Cullen. Het afgelopen jaar was Clayton veelvuldig een sta-in-de-weg voor Van Gerwen, maar dat was dus plots niet meer mogelijk in Berlijn. Tegen Cullen had MVG juist goede statistieken. De weg naar de titel leek open te liggen voor de Nederlander, tenzij Cullen - die zich met de hakken over de sloot voor deze play-offs plaatste - nóg een keer zo’n wereldprestatie kon leveren als in de halve finale toen hij Clayton wegvaagde.

Volledig scherm Van Gerwen met zijn trofee. © Kais Bodensieck/PDC

Amper twintig minuten na zijn laatste pijl tegen Wade stond Van Gerwen alweer op het podium voor de finale tegen Cullen. Moe? Welnee. Gretig! Doordenderen leek het devies: 3-1 stond het al snel in zijn voordeel. Maar dan: 3-2, 3-3… Einde van de flow? Nee. Het wordt 5-3, 6-4… Pauze. Waar Cullen het beste uitkwam: 6-6, 6-7 zelfs. En Cullen miste één dart voor 6-8. Het werd 7-7, maar Van Gerwen wist dat hij nog één keer een leg moet winnen die zijn tegenstander begint zonder zelf te morsen. En de tijd begon te dringen. Maar dan, op 9-9… gooit MVG 92 uit. 10-9 en dan ‘alleen’ nog even zijn eigen leg winnen.

Maar dat lukt niet. Drama ten top. Geen enkele treble zelfs gooit hij in deze leg: 10-10 dus. Kan Cullen het wel? Hij komt een eind, maar mist een matchdart! En Van Gerwen wacht op 28! En die gaat in één keer uit! Bam!

Het publiek had voor het overgrote deel de kant van Cullen gekozen, de underdog. Nu de play-offs niet zoals gebruikelijk in Londen maar in Berlijn werden gehouden, hoopte Van Gerwen op de meeste steun, maar vergeefs.

Onmiddellijk na de huldiging zei Van Gerwen dolgelukkig te zijn. ,,Dit betekent heel veel voor mij, dat ik hier in deze geweldige ambiance van Berlijn kan winnen. Misschien ging niet alles even goed in de afgelopen periode, maar mijn focus lag echt op deze wedstrijd. Ik ben er ook steeds in blijven geloven, ook tijdens moeilijke momenten. Want het was niet gemakkelijk.”

,,Ik heb heel veel tegenslagen gehad”, vervolgde Van Gerwen bij Viaplay. ,,Iedereen die mij kent weet wat ik heb moeten doen om hier weer te staan. Maar dat maakt het allemaal extra mooi. Dat het niet altijd meezit is de realiteit van het leven. Pijn en verdriet horen bij topsport. Ik ben echter gemaakt om titels te winnen en dat heb ik gedaan vanavond.”

Van Gerwen kan met een gerust hart en een goed gevoel gaan revalideren van de polsoperatie die hij deze week ondergaat. Hij staat weer op de kaart; de tergend tikkende teller van dagen zonder gewonnen majortoernooi heeft hij tot stilstand gebracht.

