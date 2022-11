‘Eigenaren overwegen Liverpool na twaalf jaar in de verkoop te zetten’

Dat schrijft The Athletic. FSG, dat eveneens de Amerikaanse honkbalclub Boston Red Sox in het bezit heeft, zou zelfs al een verkooppresentatie hebben voorbereid en is van plan om te luisteren naar goede aanbiedingen van potentiële kopers. De laatste jaren zijn er regelmatig partijen geweest die interesse hadden in de aandelen van Liverpool. Onder de juiste voorwaarden is FSG bereid om mee te werken.

FSG heeft Liverpool sinds eind 2010 in handen, nadat het werd overgenomen van George Gillett Jr. en Tom Hicks, en hielp de Engelse club de laatste jaren weer terug naar de top. Sindsdien pakten The Reds de eerste landstitel in dertig jaar tijd en werden ook de Carabao Cup, FA Cup en de Champions League gewonnen. Momenteel investeert FSG in het uitbreiden van het stadion, waar zo'n 85 miljoen euro bij komt kijken.

RedBird Capital Partners

De Amerikanen hebben Liverpool nu al niet meer volledig in het bezit. Vorig jaar betaalde RedBird Capital Partners circa 700 miljoen euro voor elf procent van de aandelen. Het is niet duidelijk hoe hoog het prijskaartje is als FSG helemaal afstand neemt van de club. Chelsea werd deze zomer voor 2,87 miljard gekocht door Todd Boehly.