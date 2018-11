Eigenaar PSG vindt Tuchel de allerbeste

Speelschema Van dag-tot-dag-sche­ma WK darts

13:20 Op 13 december begint het WK darts in Alexandra Palace in Londen. Na de loting van maandag werd vandaag het exacte speelschema bekendgemaakt door de PDC. Kijk hier wanneer alle Nederlanders in actie komen. Op AD.nl zijn alle partijen in een liveblog te volgen, RTL7 zendt alle duels live uit.