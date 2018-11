Eigenaar AS Monaco weer vrij, blijft verdachte

CPA wil gedragsco­de voor dopingcon­tro­leurs

20:03 De internationale vakbond voor wielrenners CPA heeft verontwaardigd gereageerd op een dopingtest die de Belgische coureur Pieter Serry moest ondergaan. Controleurs plukten de renner van Quick-Step gisteravond uit een zaal in Oostende waar op dat moment een wielergala aan de gang was. De CPA vindt dat veel te ver gaan en heeft inmiddels beklag gedaan bij de internationale wielerunie (UCI) en de antidopingstichting in het wielrennen (CADF). De vakbond dringt aan op een gedragscode voor controleurs.