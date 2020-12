Eigen goal helpt Sevilla met invaller De Jong aan uitzege

Vettel voor laatste race bij Ferrari: ‘We hebben gefaald’

11 december Sebastian Vettel heeft voorafgaand aan zijn laatste race in de Formule 1 voor Ferrari een harde conclusie getrokken. ,,We hebben gefaald”, zei de Duitse coureur in Abu Dhabi. ,,We hadden de ambitie om wereldkampioen te worden, maar het is ons niet gelukt.”