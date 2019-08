Ehizibue en St. Juste maken Bundesliga-debuut

Melbourne Darts Masters Van Gerwen schrijft dertiende toernooize­ge bij dankzij primeur in Australië

15:28 Michael van Gerwen heeft voor het eerst in zijn carrière de Melbourne Darts Masters gewonnen. De Brabander klopte in de finale de als derde geplaatste Daryl Gurney (8-3). Voor de Brabander betekende het alweer zijn dertiende toernooizege in de World Series of Darts.