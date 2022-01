‘Egyptische Afrika Cup-ganger laat vriend tentamens maken: arrestatie na bedrog’

Wesley Koolhof strandt na beste Australian Open ooit in kwartfina­le dubbelspel

Wesley Koolhof is er net niet in geslaagd de halve finale te bereiken van het dubbelspel op de Australian Open. Met zijn Britse dubbelpartner Neal Skupski ging de 32-jarige tennisser in drie sets onderuit tegen de Australiërs Matthew Ebden en Max Purcell. Het werd in 2 uur en 14 minuten 3-6 6-4 7-6 (6). Voor Koolhof is het pas zijn eerste nederlaag van het seizoen.

