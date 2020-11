Effectief Spurs naar kop in Engeland na zege op flets City

Duitsers zijn wel klaar met Joachim Löw

18:38 Een meerderheid van de Duitsers heeft geen of weinig vertrouwen meer in bondscoach Joachim Löw na de historische 6-0 nederlaag tegen Spanje in de Nations League. Het nationale voetbalteam van Duitsland leed sinds 1931 niet zo’n grote nederlaag.