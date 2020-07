Eerste twee coronagevallen na seizoensstart F1

Onverwachte comeback Voor Fo­su-Men­sah lonkt opeens zomer vol prijzen: ‘Je moet altijd klaar zijn voor een kans’

18:59 Timothy Fosu-Mensah (22) leek de vaste rechtsback van Oranje te worden, maar de Amsterdammer kende veel tegenslag. Gisteravond dook hij opeens weer op bij Manchester United, als linksback in de uitwedstrijd bij Crystal Palace. Met zijn club heeft hij in de slotweken van het seizoen nog genoeg om voor te spelen. ,,Je moet er klaar voor zijn als de kans komt en ik was klaar voor dit moment.’’