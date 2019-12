Eerste seizoenshelft zonder nederlaag lonkt voor Sprundel: ‘Het is een grote vriendenclub’

Met zes zeges en een vijftal gelijke spelen bezet Sprundel de tweede plaats in 4B, op maar een punt achterstand van lijstaanvoerder Nieuw Borgvliet. En met dit kalenderjaar alleen nog een thuiswedstrijd tegen hekkensluiter NSV voor de boeg, lijkt de ploeg van coach Paul van Buuren de eerste seizoenshelft zonder nederlaag door te komen.

Een knappe prestatie, die de nuchtere trainer ook vanwege het veldspel uiteraard tevreden stemt. ,,Bij vlagen spelen we erg goed, zoals afgelopen zondag (2-0 zege op VV Grenswachters, red.). Soms gaat het wedstrijden achter elkaar heel makkelijk, met hier en daar een terugval. Maar ze hebben er ook veel plezier in en dat is goed om te zien.”

Quote Doordat we zoveel winnen, trekken we dat ook weer recht Trainer Paul van Buuren over de vijf gelijke spelen van Sprundel

Handvol gelijke spelen

Het feit dat Sprundel ondanks de ongeslagen status bijna de helft van de duels niet won, baart Van Buuren geen zorgen. Hij vindt niet dat Sprundel met een handvol gelijke spelen iets heeft laten liggen. ,,Doordat we zoveel winnen, trekken we dat ook weer recht. Het is ook niet erg dat we af en toe een kleine tegenvaller incasseren, want daar moeten de spelers ook mee omgaan als ze naar de derde klasse willen.”

Volledig scherm Paul van Buuren, hier in 2012 als trainer van Tholense Boys, is dit seizoen nog ongeslagen met zijn huidige club Sprundel. © CHRIS VAN KLINKEN

In het dorp waar het gezelligste voetbalcafé van Nederland huisvest, is ook de sfeer binnen het vlaggenschip van de amateurclub uitstekend. ,,Het is een grote vriendenclub", aldus Van Buuren. ,,Ze hebben veel voor elkaar over. Dan gaat het op het veld natuurlijk een stuk makkelijker.”

Volledig scherm Jovanni van Nijnatten (links) is de topscorer van Sprundel. © Foto Pix4Profs/ Gino van Outheusden

Vorig jaar eindigde de club als tweede, waarna het in de nacompetitie geen promotie wist af te dwingen. Ook dit seizoen lijkt Sprundel een belangrijke gegadigde voor een plekje in de lift met als bestemming een hogere afdeling. Als het de ongeslagen reeks tenminste lang kan doortrekken.