Eerste ronde opnieuw eindstation voor Haase in Parijs

In de tweede set had Kohlschreiber aan een vroege break wel voldoende voor setwinst. De 32-jarige Haase besloot agressiever te gaan spelen en nam de hogere foutenlast voor lief. Met direct tennis won Haase via een tiebreak nog de derde set, maar in het restant kwam hij niet meer in het stuk voor. Hij leverde twee slordige servicegames af en moest de Duitser, ondanks dat hij het publiek duidelijk aan zijn zijde had, na drie uur en zes minuten feliciteren.