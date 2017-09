Eerste punt van het seizoen voor 1. FC Köln

Köln voorkwam daarmee dat het een negatief record in handen kreeg. Nog nooit had een club uit de hoogste Duitse voetbalcompetitie na zes speelronden nog geen punt.



Met één punt blijft Köln wel hekkensluiter. Voor Hannover, dat dit seizoen nog ongeslagen is, was het gelijke spel een tegenvaller. Trainer André Breitenreiter bracht in de 89e minuut nog Charlison Benschop binnen de lijnen, maar ook de Nederlandse aanvaller kon niet scoren. Hannover is met twaalf punten voorlopig vierde.