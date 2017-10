Eerste nederlaag voor Bosz in Bundesliga na spektakelstuk

Van der Poel schrijft zevende cross dit seizoen op zijn naam

17:05 Mathieu van der Poel was ook zaterdag weer de sterkste, ditmaal in een veldrit in het Belgische Kruibeke. De Nederlander van Beobank-Corendon boekte in zijn achtste cross van het seizoen zijn zevende overwinning. De enige die hem tot nu toe klopte, landgenoot Lars van der Haar, ontbrak in Kruibeke.