Eerste mastersfinale voor Carlos Alcaraz (18), Spanjaard dendert door in Miami

Alcaraz, die twee weken geleden in Indian Wells al de halve finales bereikte, neemt het in de strijd om de titel in Miami op tegen de Casper Ruud. Alcaraz is de nummer 16 van de wereld, Ruud staat acht plaatsen hoger. De 23-jarige Noor klopte in de halve finale de even oude Argentijn Francisco Cerundolo in twee sets: 6-4 6-1.