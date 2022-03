Eerste majortitel voor Danny Noppert na spannende UK Open-finale tegen Michael Smith

‘Eerlijk­heid duurt het langst’, maar Moerse Boys krijgt wel punten­straf voor afgelas­ting

Hekkensluiter Moerse Boys heeft drie punten in mindering gekregen omdat de ploeg niet kwam opdagen in het carnavalsweekend. De hoofdklasser had een wedstrijd staan in Limburg tegen concurrent Minor, maar had te weinig spelers beschikbaar.

3 maart